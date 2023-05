Pertuis Équestre – Édition 2023 Office de Tourisme de Pertuis, 17 septembre 2023, Pertuis.

Édition 2023 – Pertuis Équestre, fête du cheval.

Défilés de chevaux et bénédiction dans les rues du centre-historique de la ville de Pertuis.

Suivi de divers spectacles..

2023-09-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Office de Tourisme de Pertuis Place Saint Pierre

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



2023 Edition – Pertuis Equestre, horse festival.

Parades of horses and blessing in the streets of the historical center of the city of Pertuis.

Followed by various shows.

Edición 2023 – Pertuis Equestre, fiesta del caballo.

Desfile y bendición de caballos por las calles del centro histórico de la ciudad de Pertuis.

Seguido de diversos espectáculos.

Ausgabe 2023 – Pertuis Équestre, Fest des Pferdes.

Pferdeparaden und Segnungen in den Straßen des historischen Zentrums der Stadt Pertuis.

Anschließend verschiedene Darbietungen.

