Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse

Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde, 12 août 2023, Pertuis. réservation obligatoire.

2023-08-12 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-12 23:00:00. EUR.

3120 B route de la bonde Domaine du Collet Vert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



obligatory reservation se requiere reserva reservierung erforderlich Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme de Pertuis

Détails Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu 3120 B route de la bonde Adresse 3120 B route de la bonde Domaine du Collet Vert Ville Pertuis Departement Vaucluse Lieu Ville 3120 B route de la bonde Pertuis

3120 B route de la bonde Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde 2023-08-12 was last modified: by Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde 3120 B route de la bonde 12 août 2023 3120 B route de la bonde Pertuis

Pertuis Vaucluse