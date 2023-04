Les Apéros de Val Jo 2404 Route de Villelaure, 12 juillet 2023, Pertuis.

Les Apéros de Val Jo sont de retour ! Le Château Val Joanis a le plaisir de vous retrouver tous les mercredis de juillet a août.



Au programme :

Concert Live

Bar à vin

Food Trucks

Entrée Libre.

2023-07-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-12 23:30:00. .

2404 Route de Villelaure Château Val Joanis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Val Jo’s Aperitifs are back! The Château Val Joanis is pleased to welcome you every Wednesday from July to August.



On the program :

Live concert

Wine Bar

Food Trucks

Free entrance

¡Vuelven los Aperos de Val Jo! El Château Val Joanis le da la bienvenida todos los miércoles de julio a agosto.



En el programa :

Concierto en directo

Bar de vinos

Food Trucks

Entrada gratuita

Die Aperitifs von Val Jo sind wieder da! Das Château Val Joanis freut sich, Sie jeden Mittwoch im Juli und August begrüßen zu dürfen.



Auf dem Programm stehen:

Live-Konzert

Weinbar

Food Trucks

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de Pertuis