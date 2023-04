Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Soirée Vin et Food Truck 3120 B route de la bonde, 7 juillet 2023, Pertuis. Cette soirée nécessite une réservation. A partir de 19h installation, puis restauration..

2023-07-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-07 23:00:00. EUR.

3120 B route de la bonde Domaine du Collet Vert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This evening requires a reservation. From 7pm onwards, installation, then catering. Esta velada requiere reserva previa. A partir de las 19.00 horas, instalación y catering. Für diesen Abend ist eine Reservierung erforderlich. Ab 19 Uhr Aufbau, dann Essen. Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Pertuis

