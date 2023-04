La Sévanaise Hôtel Sevan / 914, route de la Bastidonne, 1 mai 2023, Pertuis.

La Sévanaise revient cette année pour sa 9ème édition !

Inscriptions disponibles dès à présent sur le site..

2023-05-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-01 . EUR.

Hôtel Sevan / 914, route de la Bastidonne Sevan Parc Hôtel

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Sévanaise returns this year for its 9th edition!

Registrations are now available on the website.

La Sévanaise vuelve este año en su 9ª edición

Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web.

Die Sevanaise kehrt dieses Jahr zu ihrer 9. Ausgabe zurück!

Anmeldungen sind ab sofort auf der Website möglich.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme de Pertuis