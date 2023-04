Atelier créatif Atelier bien aimée Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Atelier créatif Atelier bien aimée, 27 avril 2023, Pertuis. Venez confectionner votre tableau décoratif avec un coupon de reproduction d’art sur tissu..

2023-04-27

Atelier bien aimée Place de la Diane

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and make your own decorative painting with a fabric art print coupon. Ven y haz tu propio cuadro decorativo con un cupón de impresión de arte en tela. Stellen Sie Ihr eigenes dekoratives Bild aus einem Coupon mit Kunstreproduktionen auf Stoff her. Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de Pertuis

