Sherlock Junior 35 avenue Maréchal Leclerc, 25 avril 2023, Pertuis.

Partez à l’aventure avec Buster Keaton ! Un projectionniste, qui rêve d’être détective, s’endort un jour à son travail..

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 15:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Go on an adventure with Buster Keaton! A projectionist, who dreams of being a detective, falls asleep one day at work.

¡Embárcate en una aventura con Buster Keaton! Un proyeccionista, que sueña con ser detective, se queda dormido un día en el trabajo.

Begeben Sie sich mit Buster Keaton auf ein Abenteuer! Ein Filmvorführer, der davon träumt, Detektiv zu werden, schläft eines Tages bei der Arbeit ein.

