2022-06-26 09:30:00

Pertuis 84120 Participation gratuite

Collation offerte par la ville



Radeaux mis à disposition.

8 embarcations pouvant accueillir chacune 4 personnes

Les équipages sont constitués de 5 personnes: 4 personnes sur le radeau (idéalement 2 adultes+ 2 enfants d’au moins 12 ans) +1 radelier accompagnant.



5ème édition Pertuis radeaux sur le Canal direction.des.sports@mairie-pertuis.fr +33 4 90 79 51 03

Route de la Loubière Pont de Viguier Pertuis

