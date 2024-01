Le Loto annuel de l’UJA Rue Henri Silvy Pertuis, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20

Notre Loto annuel paroissial est une des festivités importantes contribuant aux recettes de l’Association UJA

Toutes et tous, Pertuisiens et habitants des environs, paroissiens, jeunes du Scoutisme, de l’Aumônerie, des KT, parents, amis, sympathisants, sommes invités à participer et jouer.



Même si nous ne pouvons pas venir, nous pouvons toujours acheter des cartons et les confier à un parent ou un ami !



Nous tenons à préserver en bon et bel état d’accueil notre Local Jeanne d’Arc ! Aussi, n’hésitons pas à être généreux !

Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur association.uja@gmail.com



