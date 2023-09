découverte de la spéléologie dans le réseau de l’Ouysse souterraine pertes de Thémines Thémines, 7 octobre 2023, Thémines.

une immersion dans un des grands réseau du Quercy

Deux parcours au choix :

– la « Traversée », un parcours de 3 heures pour découvrir les aspects et les richesses de la spéléologie. de 12 à 65 ans, avec quelques biefs et passages sur corde.

– la « grande salle », illuminée pour l’occasion : 1h30 de visite pour tout public (de 6 à 80 ans) avec quelques passages bas et le temps d’admirer les joyaux souterrains.

Un lieu de rendez-vous convivial au milieu du village où un casse-croûte est proposé à volonté (5 euros de participation) afin de poursuivre les échanges.

prévoir bottes ou chausures de rando, vêtements chauds, combinaison de travail (parfait) et gants.

