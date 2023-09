JNS pertes de Thémines Thémines, 7 octobre 2023, Thémines.

JNS 7 et 8 octobre pertes de Thémines Inscription OBLIAGATOIRE

Découverte du milieu souterrain.

Nous vous proposons deux niveaux, un facile et un plus sportif, le matin ou l’aprés-midi….preciser lors de l’inscription.

prévoir des vêtements chauds qui ne craignent rien, des bottes ou chaussures de marche et habits de rechange.

pertes de Thémines Thémines Thémines 46120 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « trias46120@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0778556662 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

Spéléologie-initiation JNS