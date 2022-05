Perspectives : balade artistique à la découverte du centre ancien de Toulouse Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 4 juin à 16:00

Perspectives ———— ### Acte I. Direction Garonnette A travers un parcours atypique, sublimé par des étapes artistiques à chaque fois différentes et toujours poétiques, expérimentez un parcours unique sur les grandes promenades conçue le long de la Garonne. A la Garonnette, découvrez l’envers du décor des jardins à l’arrière des hôtels particuliers… Savourez les paroles d’une guide conférencière du patrimoine, agrémentées d’impromptus artistiques. Une visite spectacle organisée par l’Espace Patrimoine, en partenariat avec le collectif Culture en Mouvements et l’Office de Tourisme de Toulouse.

Gratuit sur réservation obligatoire. Durée 1h30 / départ échelonnés toutes les 30 minutes entre 15h et 17h30

Et si nous portions un autre regard sur notre Site Patrimonial Remarquable ? Venez découvrir les caractéristiques singulières du centre ancien, ses points de vue, ses perspectives ou ses panoramas. Espace Patrimoine 8, place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T19:00:00

