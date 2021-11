Perspectives & avatars Besançon, 13 décembre 2021, Besançon.

Perspectives & avatars Besançon

2021-12-13 – 2021-12-13

Besançon Doubs Besançon

9 EUR Pop harpe et voix hypnotique

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de la harpe ! Ovni pop, Laura Perrudin construit un monde sonore unique, entre soul, electronica, jazz et folk. Au-delà d’un rapport organique à l’instrument – une harpe électrique augmentée d’effets sonores –, sa voix cristalline, son groove profond et son inventivité renvoient aux univers de Björk ou d’Herbie Hancock. Avec son nouvel album, Perspectives & avatars, on est en présence d’une artiste de talent promise à un bel avenir. Une expérience sensorielle qui émerveille et hypnotise.

billetterie@les2scenes.fr +33 3 81 87 85 85

