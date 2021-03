Metz MRAP Moselle Ouest Metz Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? MRAP Moselle Ouest Metz Catégorie d’évènement: Metz

De novembre 2019 à février 2020, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) a proposé cinq ateliers aux étudiants et étudiantes du campus du Saulcy à Metz.

Avec l’aide de l’artiste plasticienne Luljeta, ils et elles ont été invités à s’exprimer en maniant feutres, ciseaux, colle et pinceaux.

Il en résulte neuf tableaux d’exposition intitulés « Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? »

Imprimés sur un matériau plastique, ils peuvent être empruntés au MRAP. Une présentation vidéo (fichier mp4) est disponible sur le site du comité de Moselle Ouest du MRAP [https://moselle-ouest.mrap.fr/Perspective-dans-quel-monde-veux-tu-vivre-38.html](https://moselle-ouest.mrap.fr/Perspective-dans-quel-monde-veux-tu-vivre-38.html) Découvrir en vidéo l’exposition créée par des étudiants de Metz au cours de l’hiver 2019-2020. MRAP Moselle Ouest 16 rue Vandernoot 57000 METZ Metz Le Sablon

