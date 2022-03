Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? collège Jean Rostand, 21 mars 2022, Metz.

Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ?

du lundi 21 mars au lundi 28 mars à collège Jean Rostand

De novembre 2019 à février 2020, le comité MRAP de Moselle Ouest a proposé cinq ateliers aux étudiants et étudiantes du campus du Saulcy à Metz. Avec l’aide de l’artiste plasticienne Luljeta, ils et elles ont été invités à s’exprimer en maniant feutres, ciseaux, colle et pinceaux. Il en résulte neuf tableaux d’exposition organisés autour des thèmes « tous humains, tous différents », « une seule humanité », et pourtant « le racisme ». Le dernier conclut par la volonté de lutter contre le racisme et la présentation de la loi française contre le racisme de juillet 1972. L’approche artistique fait appel à l’émotion et à la réflexion du public invité à chercher dans son expérience des faits, et à leur donner du sens. Les élèves sont invités à regarder l’exposition. Dans un deuxième temps, l’échange collectif, facilité par le court questionnaire rempli au cours du premier temps permet aux élèves de s’approprier le message porté cette oeuvre.

public réservé

Exposition et rencontre avec des collégiens

collège Jean Rostand 2 place Saint Fiacre 57050 Metz Metz Devant-les-Ponts Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T16:30:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T16:30:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T16:30:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T16:30:00;2022-03-28T08:00:00 2022-03-28T16:30:00