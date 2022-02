Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? Bibliothèque Universitaire Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? Bibliothèque Universitaire, 2 mars 2022, Metz. Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ?

du mercredi 2 mars au mercredi 30 mars à Bibliothèque Universitaire

Au cours de l’hiver 2019/2020, le MRAP (Mouvement contre le Racisme et Pour l’Amitié entre les Peuples) et l’artiste Luljeta ont invité les étudiants à cinq ateliers. Neuf tableaux en résultent qui constituent une exposition graphique contre le racisme. L’exposition sera complétée par cinq sculptures de l’artiste.

entrée libre

Exposition graphique contre le racisme. Bibliothèque Universitaire Ile du Saulcy Metz Nouvelle Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T08:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T08:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T19:00:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-28T08:00:00 2022-03-28T19:00:00;2022-03-29T08:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T08:00:00 2022-03-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Bibliothèque Universitaire Adresse Ile du Saulcy Ville Metz lieuville Bibliothèque Universitaire Metz Departement Moselle

Bibliothèque Universitaire Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? Bibliothèque Universitaire 2022-03-02 was last modified: by Perspective : dans quel monde veux-tu vivre ? Bibliothèque Universitaire Bibliothèque Universitaire 2 mars 2022 Bibliothèque Universitaire Metz Metz

Metz Moselle