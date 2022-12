Personnes remarquables de la cité SMN Mondeville, 16 mai 2023, Mondeville .

Personnes remarquables de la cité SMN

Devant le théâtre de la Renaissance Rue de l’Hôtellerie Mondeville Calvados Rue de l’Hôtellerie Devant le théâtre de la Renaissance

2023-05-16 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-16 16:00:00 16:00:00

Enfants de la cité ouvrière, ils devinrent résistants, victimes de la déportation, acteurs, sportifs. Nous irons sur les traces de ces femmes et ces hommes qui se sont distingués chacun à leur manière.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

