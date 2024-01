Personne, un dialogue posthume lumineux au Théâtre 14 Théâtre 14 Paris, mardi 9 janvier 2024.

Du mardi 09 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 19h11

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

.Tout public. payant

12,50 euros

Entre ombre et lumière, passé et présent, un dialogue posthume lumineux entre un père, sa fille et une foule de personnages.

Comment exister quand on est la fille de personne ? Dans un abécédaire poétique qu’elle égrène de A comme Antonin Artaud à Z comme Zelig, Gwenaëlle Aubry dresse un portrait bouleversant de son père disparu. Avocat, universitaire de renom, mais absent à lui-même et au monde, souffrant d’un spectre bipolaire, il laisse à sa mort un texte autobiographique « à romancer ». De ces fragments et de sa propre déchirure, l’autrice recompose un récit tendre et poignant qui vient nous troubler profondément. Comédienne de la troupe du Théâtre de la Ville, Sarah Karbasnikoff éclaire toutes les nuances de ce chant solaire de souffrance et d’amour.

en partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

