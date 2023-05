Personne – Théâtre de la Ville- Paris La Villette – Place de la Fontaine-aux-lions, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h00

de 15h00 à 16h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant

Quand l’insolite prince des magiciens, convoque « personne » dans son camion-théâtre, on est sûr d’y rencontrer le bonheur de l’illusion.

Mais qui est là dans le jeu? Sous l’acteur et ses masques, qui voyons-nous, de l’homme ou de son personnage ? Dans la foulée du Paradoxe de Georges, du Syndrome de Cassandre, Yann Frisch, rêveur à l’humour subversif, virtuose manipulateur d’objets et d’ombres, invoque le mystère de la présence. « Personne » ? Une invite burlesque et poétique au royaume du « faire semblant », dans l’intimité d’un Camion-Théâtre, caverne d’Ali-Baba conçue pour une rencontre les yeux dans les yeux, ou presque.

Odile Quirot

La Villette – Place de la Fontaine-aux-lions 75019 Paris

