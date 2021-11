Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PERSONNE NE BOUGE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

PERSONNE NE BOUGE Le Mans, 26 avril 2022, Le Mans. PERSONNE NE BOUGE Petit théâtre des Quinconces Les Quinconces et L'Espal Le Mans

2022-04-26 – 2022-04-27

Un sexagénaire condamné à vingt ans de réclusion décrit le monde qu'il s'est créé dans sa tête pour échapper à sa condition : Enzo Cormann « dira » ce texte dont il est l'auteur en compagnie d'un musicien- programmeur et d'un vidéaste dont les images traceront sur le plateau d'éphémères lignes de fuite… ENZO CORMANN +33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/personne-ne-bouge

Petit théâtre des Quinconces Les Quinconces et L'Espal Le Mans