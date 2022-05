“Personne” de Yann Frisch Anduze, 21 mai 2022, Anduze.

“Personne” de Yann Frisch Anduze

2022-05-21 – 2022-05-23

Anduze Gard

Anduze

La “présence” d’un(e) act-eur(trice) est en soi un mystère.Le fait que les spectateurs soient en empathie réelle avec un personnage qu’ils savent être fictif, en est un autre.Mais parfois, les frontières peuvent se brouiller entre l’interprète et son double de papier : l’acteur joue-t-il la partition de l’auteur ou est-il lui-même ?C’est ce trouble entre réel et fiction qu’explore Personne, jonglant malicieusement avec masques, visages et personnages.Dans un décor dépouillé habité par quelques accessoires, Yann Frisch multiplie les apparitions, les doubles et les faux-semblants.Manipulant joyeusement nos perceptions et nos croyances, se jouant de nos illusions, il nous entraîne dans un labyrinthe théâtral burlesque et existentiel.Qui y a-t-il finalement derrière les masques ?Personne déploie un art de la métamorphose qui repousse les limites assurées de nos identités. Et fait du doute sur ce que nous sommes un délicieux vertige.*Infos pratiques :- Rendez-vous les 20, 21, 22 et 23 Mai 2022- Où? : Derrière les jardins de la filature à Anduze- Quand ? : 20h30 le 20, 17h00 et 20h30 le 21, 16h00 et 19h00 le 22 et 19h00 le 23 mai- Tarifs : De 12 à 18€ – Réservation nécessaire- Informations complémentaires par téléphone auprès du Cratère, au 04 66 52 52 64- Billetterie sur le site du Cratère : https://lecratere.fr/spectacle/personne/

billetterie@lecratere.fr +33 4 66 52 52 64

Droits libres

Anduze

dernière mise à jour : 2022-05-06 par