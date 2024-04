Personnaliser son dessous de plat Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon, mercredi 10 avril 2024.

Personnaliser son dessous de plat Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon Vaucluse

Venez découvrir la découpeuse laser pour personnaliser un dessous de plat.

Cette machine permet de graver et découper très précisément.

Le matin séance pour les adultes et l’après midi ouvert aux enfants de plus de 8 ans accompagnés.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-10

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@espacemaisonmilon.fr

L’événement Personnaliser son dessous de plat Grillon a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes