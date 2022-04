Personnalise ton mobilier – Réparation de chaises La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Personnalise ton mobilier – Réparation de chaises La Condition Publique – Roubaix, 16 avril 2022, Roubaix. Personnalise ton mobilier – Réparation de chaises

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 16 avril à 14:00

Apprenez à redonner vie à vos meubles anciens ! A travers cet atelier, Marie-Michèle vous propose de réparer et restaurer vos fauteuils, vos chaises… Cet atelier est ouvert aux débutant.e.s comme aux bricoleur.se.s confirmé.e.s. Il est temps d’upcycler vos meubles ! À partir de 18 ans.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 5€

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du fablab et de l’atelier de construction. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Personnalise ton mobilier – Réparation de chaises La Condition Publique – Roubaix 2022-04-16 was last modified: by Personnalise ton mobilier – Réparation de chaises La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 16 avril 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord