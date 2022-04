Personnalise ton mobilier La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Personnalise ton mobilier

La Condition Publique – Roubaix, 23 avril 2022, Roubaix.

le samedi 23 avril à 14:00

Il est temps d’upcycler vos meubles ! Avec la technique de la pose au filet, créez et réalisez un motif en mosaïque en atelier, et collez-le en toute facilité sur une surface à domicile. Vous pourrez ainsi personnaliser chez vous un objet (lampe, guéridon, mur, meuble,…) Vous apprendrez à couper les tesselles (morceaux de carrelage), et à les coller sur un filet, en suivant un dessin simple, choisi au préalable. Ensuite, nous expérimenterons la pose au mortier d’une création de ce type, afin que vous puissiez le faire, en toute autonomie. Enfin, vous repartirez avec un kit de pose afin d’installer votre création chez vous. Cet atelier est ouvert aux débutant.e.s comme aux bricoleur.se.s confirmé.e.s.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 5€

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du fablab et de l’atelier construction. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00

