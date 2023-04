Persona, exposition inaugurale Galerie Les Filles du Calvaire, 4 février 2023, Paris.

Du samedi 04 février 2023 au samedi 01 avril 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Pour l’ouverture de son nouvel espace rue Chapon à Paris, Les filles du calvaire présentent Persona, une exposition collective réunissant des artistes de la galerie et des artistes invités.

Cette exposition inaugurale se déploie sur les 300m2 de ce nouveau lieu. La diversité des œuvres présentées reflète la sensibilité de la galerie, ses affections et sa curiosité. Persona regroupe ainsi des auteurs dont l’énergie anime la scène plasticienne actuelle et des œuvres qui ont en commun le choix de la figuration et une attention particulière portée à la question de la représentation. Cette figuration joyeuse ou terrible, précise ou évanescente, politique, engagée et toujours habitée, est autant notre portrait que celui de la création foisonnante et nécessaire que nous embrassons.

Persona évoque le masque, celui des théâtres antiques et du déguisement, mais aussi l’interface entre l’individu et la société. Un masque social qui dit autant qu’il dissimule, à la fois tourné vers l’extérieur et suspendu aux apparences.

Cette exposition met en scène nos masques, donne corps à la multitude et offre une estrade aux artistes, à leurs jeux, les rôles et personnages qu’ils interprètent. Ici la scène est simple : nos murs, leurs visions et une volonté affirmée de faire résonner leurs œuvres à travers la (nouvelle) galerie.

JUUL KRAIJER WENN DU DER TRÄUMER BIST, BIN ICH DEIN TRAUM Boucle video, 4min18