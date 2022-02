Persona – Anne-Sophie Lancelin Théâtre d’Orléans, 9 mars 2022, Orléans.

**Danseuse et interprète notamment pour Thomas Lebrun, Josef Nadj ou encore Daniel Dobbels, Anne-Sophie Lancelin nous livre aujourd’hui un solo chorégraphié par ses soins.** Un solo, certes, mais pour plusieurs danses, 8 pour être exact ! Son titre, Persona est un mot latin qui désigne les masques antiques. Dans la pièce, il y a plusieurs types de masques. Qu’il s’agisse du masque en pierre sculpté par Denis Monfleur, qui, en dépit de sa rigidité apparente présente plusieurs caractères, ou des différents visages générés par les danses, ces masques surgissent et tombent un à un. Ils font apparaître des êtres singuliers qui cherchent une issue aux contraintes qui les ont vu naître et s’élancent tour à tour vers un autre destin. Par bonds, renversements, glissements, les danses et les musiques en lien avec le psychédélisme, donnent un cadre à ces apparitions. Entre trouble et instabilité, elles témoignent du caractère imprévisible de tout devenir. − **Compagnie Euphorbia** Chorégraphie, danse Anne-Sophie Lancelin Sculpture Masque en diorite verte et âme en bois très ancienne de Denis Monfleur Musiques Electro-choque et Psychedelic Lucas Fagin, Étude pour piano numéro 21 Conlon Nancarrow, Julia dream Pink Floyd, Yesternow de Miles Davis, Chameleon Herbie Hancock Costumes Cathy Garnier, Géraldine Lancelin Créateur lumière Jean-Marc Serre Éclairagiste, régisseur Xavier Carré Coproduction Micadanses, la Scène nationale d’Orléans, le Centre Chorégraphique National de Tours Soutiens Centre National de la Danse − **Mercredi 9 mars** 20h30 − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec [“la Carte”](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248), détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 55 minutes

