Persephone ou le premier hiver

L'Isle-d'Abeau

Persephone ou le premier hiver L'Isle-d'Abeau, 17 novembre 2021, L'Isle-d'Abeau. Persephone ou le premier hiver Salle de l'Isle 15, Avenue du Bourg

2021-11-17 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-17 19:30:00 19:30:00

L’Isle-d’Abeau Isère L’Isle-d’Abeau EUR Le trio NOUK’S et le dessinateur Quentin Lugnier invoquent les figures de la mythologie grecque pour raconter l’émancipation et le passage à l’âge adulte. Un récit musical et visuel qui donne du courage.

A voir en famille à partir de 7 ans. billetterie.levellein@capi38.fr +33 4 74 80 71 85 https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/persephone-ou-le-premier-hiver/ Salle de l’Isle 15, Avenue du Bourg L’Isle-d’Abeau

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

