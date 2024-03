Persée, contes avec Stéphanie Bénéteau Musée d’art et d’histoire Genève, jeudi 2 mai 2024.

Persée, contes avec Stéphanie Bénéteau Contes Jeudi 2 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire CHF 10.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T18:30:00+02:00 – 2024-05-02T19:45:00+02:00

Fin : 2024-05-02T18:30:00+02:00 – 2024-05-02T19:45:00+02:00

Au beau milieu des statues en marbre et des vases antiques, (re)découvrez le mythe de Persée, un des grands héros de la mythologie grecque. Son parcours: affronter l’horrible Méduse au regard pétrifiant, rencontrer des nymphes dévergondées, des monstres de mer et de cruels tyrans avant de faire face, enfin, à son grand-père et à son destin.

Par Stéphanie Bénéteau, conteuse

Dès 12 ans

Dans le cadre du Festival La Cour des Contes

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

