Fête des Voisins repas partagé Tiers lieu Persac 8 route de Moulismes, 2 juin 2023, Persac.

Permettre de façon ludique et conviviale à tous les persacois/es de partager un moment convivial dans les locaux du Bruit du Trapèze Tiers lieu de Persac qui fonctionne depuis à peine un an.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 23:59:00. .

8 route de Moulismes

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To allow in a playful and convivial way to all the Persac inhabitants to share a convivial moment in the premises of the Bruit du Trapèze Third place of Persac which functions since hardly one year

Permitir a todos los habitantes de Persac compartir un momento de convivencia en los locales del Bruit du Trapèze Tiers lieu de Persac, que funciona desde hace apenas un año, de forma lúdica y amistosa

Auf spielerische und gesellige Weise allen Persacern/innen ermöglichen, einen geselligen Moment in den Räumlichkeiten des Bruit du Trapèze Tiers lieu de Persac zu verbringen, der seit knapp einem Jahr funktioniert

Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP