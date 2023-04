Fils et tissus 8 route de Moulismes Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne

Fils et tissus 8 route de Moulismes, 19 avril 2023, Persac. tous les mercredis après midi le Bruit du Trapéze propose un atelier couture tricot tissage filage feutre…..

8 route de Moulismes

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



every Wednesday afternoon the Bruit du Trapéze offers a sewing, knitting, weaving and felt spinning workshop…. todos los miércoles por la tarde el Bruit du Trapéze ofrece un taller de costura, punto, tejido e hilado de fieltro…. jeden Mittwochnachmittag bietet Le Bruit du Trapéze einen Workshop zum Nähen, Stricken, Weben, Spinnen und Filzen an…. Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP

