Remise en forme hebdomadaire 8 route de Moulismes, 16 avril 2023, Persac.

Retrouver son énergie et sa mobilité, mais aussi préparer un évènement sportif c’est possible chaque dimanche matin au Bruit du trapèze, avec André-Jean!.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 11:30:00. .

8 route de Moulismes

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To regain energy and mobility, but also to prepare a sporting event, it is possible every Sunday morning at the Bruit du trapèze, with André-Jean!

Para recuperar energía y movilidad, pero también para preparar una prueba deportiva, es posible cada domingo por la mañana en el Bruit du trapèze, ¡con André-Jean!

Jeden Sonntagmorgen können Sie im Bruit du trapèze mit André-Jean Ihre Energie und Mobilität wiederfinden und sich auf ein Sportereignis vorbereiten

Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP