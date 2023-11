Qualité de vie, c’est possible en agriculture PERRUSSON Creissels Catégories d’Évènement: Aveyron

Qualité de vie, c'est possible en agriculture

Samedi 2 décembre, 09h30
PERRUSSON, Creissels

Journée ouverte aux porteurs de projet et aux cédants pour :

– échanger sur les différences générationnelles dans le rapport au travail afin de mieux coopérer dans les transmissions ;

– visiter une ferme d’élevage et participer aux témoignages croisés de deux fermes d’élevage autour de la gestion des astreintes, de l’accès à l’outil de travail et de la formation au métier

Journée gratuite – Places limitées et inscriptions nécessaires.

PERRUSSON
Salle des fêtes
Creissels 12100
Aveyron
Occitanie

Horaires : 09h30 – 16h30

