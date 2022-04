Perroz Running Tour Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Perroz Running Tour Perros-Guirec, 22 juillet 2022, Perros-Guirec. Perroz Running Tour Parking du Sémaphore Chemin de Squevel / Perros-Guirec

2022-07-22 – 2022-07-22 Parking du Sémaphore Chemin de Squevel /

Perros-Guirec Côtes d’Armor Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée!

Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30).

Maximum 15 personnes.

Inscription à l’Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) – Tarif 5€ – à partir de 15 ans, accompagné d’un adulte.

infos@perros-guirec.com

Prévoir tenue adaptée et bouteille d’eau. Parking du Sémaphore Chemin de Squevel / Perros-Guirec

