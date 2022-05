Perroz Running Tour

2022-07-29 – 2022-07-29 Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km.

Une belle sortie sportive commentée par Albane notre coach sportif et guide certifiée par l’office de tourisme !

Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30).

Maximum 15 personnes.

Inscription à l’Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) – Tarif 5€ – à partir de 15 ans, accompagné d’un adulte.

Prévoir tenue adaptée et bouteille d'eau.

