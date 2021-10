Paris Galerie Perrotin île de France, Paris PERROTIN VR – NARRATIVE EXPERIENCE BY ATLAS V Galerie Perrotin Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 18 octobre au 27 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h45 à 18h

PERROTIN VR – Narrative Experience by Atlas V vous fait découvrir une nouvelle forme d'art où les dimensions psychologiques et physiques se chevauchent. Cet automne, Perrotin et Atlas V s'associent pour proposer une nouvelle expérience VR au coeur de Paris. Plongez dans une nouvelle dimension, voyagez au cœur de perspectives illimitées ! PERROTIN VR – Narrative Experience by Atlas V vous fait découvrir une nouvelle forme d'art où les dimensions psychologiques et physiques se chevauchent. Les séances débutent le 19 octobre avec quatre productions à la croisée de l'art et des technologies immersives. Les réservations s'effectuent dès le mois de juillet sur ce lien. Tout d'abord, le lancement mondial de Battlescar, une production unique racontée par Rosario Dawson en anglais et Jehnny Beth en français, qui explore les mondes secrets coexistant dans le Lower East Side des années 70. La trilogie Gloomy Eyes sera aussi programmée : racontée par Colin Farrell et Tahar Rahim, le film a gagné le Prix Cristal au Festival du Film d'Annecy en 2019. Egalement proposé : Spheres, un film interactif qui nous plonge au cœur du cosmos. Et enfin, le touchant Notes on Blindness qui nous immerge dans une histoire portée par un univers graphique très singulier. Galerie Perrotin 76 rue de Turenne Paris 75003

