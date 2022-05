Assemblée Générale technopole Anticipa Perros-Guirec (Palais des Congrès) Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Assemblée Générale technopole Anticipa Perros-Guirec (Palais des Congrès), 7 juin 2019 10:00, Perros-Guirec. Vendredi 7 juin 2019, 10h00 Sur place Gratuit sur inscription obligatoire http://www.technopole-anticipa.com/Assemblee-Generale-ADIT-ANTICIPA-2291.html Assemblée Générale technopole Anticipa L’Assemblée Générale de l’Agence de Développement Industriel du Trégor (ADIT-Technopole Anticipa) se déroulera le vendredi 07 juin 2019 de 10h à 14h à Perros-Guirec (Palais des congrès). PROGRAMME 09h45 – 10h00 : Accueil

10h00 – 11h30 : Assemblée Générale

11h30 – 12h30 : Temps convivial

12h30 – 14h00 : Déjeuner Perros-Guirec (Palais des Congrès) Palais des congrès 22700 perros guirec 22700 Perros-Guirec Côtes-d’Armor vendredi 7 juin 2019 – 10h00 à 14h00

Détails Heure : 10:00 - 14:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec (Palais des Congrès) Adresse Palais des congrès 22700 perros guirec Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec (Palais des Congrès) Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

Perros-Guirec (Palais des Congrès) Perros-Guirec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/

Assemblée Générale technopole Anticipa Perros-Guirec (Palais des Congrès) 2019-06-07 was last modified: by Assemblée Générale technopole Anticipa Perros-Guirec (Palais des Congrès) Perros-Guirec (Palais des Congrès) 7 juin 2019 10:00 Perros-Guirec Perros-Guirec (Palais des Congrès) Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes-d'Armor