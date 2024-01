Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Route de randreus Perros-Guirec, lundi 1 avril 2024.

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Route de randreus Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-10-31

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit… Paysages fascinants pour une balade enchantée d’une durée de 2h30 à 18h ou à 21h.

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds si besoin.

Lampes tempête fournies.

Renseignement, réservation et paiement obligatoire à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec (pas de réservation par téléphone).

Tarif : 8€ par adulte ; 6€ de 6 à 12 ans

.

Route de randreus GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne infos@perros-guirec.com



L’événement Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec