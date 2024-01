Forum de l’emploi saisonnier Perros-Guirec, samedi 10 février 2024.

Forum de l’emploi saisonnier Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Rendez-vous du Job Saisonnier de l ‘extra au contrat de 9 mois !

6ème édition du Job Dating qui se déroulera au complexe sportif de Kerabram à Perros-Guirec de 14 h30 à 17 h 30.

Près de 50 entreprises seront présentes et présenteront plus de 500 offres d’emplois saisonniers. Un rendez-vous important pour les entreprises qui recrutent pour la saison et une occasion pour les candidats de rencontrer en face à face les employeurs potentiels..

Cette opération est menée par Avenir Jeunes en partenariat avec les Offices de Tourisme de Perros-Guirec et de Bretagne Côte de Granit Rose, Pôle emploi et le Crédit Agricole.

.

Route de Pleumeur Bodou

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne



L’événement Forum de l’emploi saisonnier Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec