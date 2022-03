PERRINE MANSUY mairie maison blanche Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

mairie maison blanche, le mardi 8 mars à 21:00

Accès libre sur réservation : 04 91 26 09 06 / [placetheatre@marseille.fr](mailto:placetheatre@marseille.fr) Murmures piano Solo est une invitation à entrer dans l’univers sensible et intime de la pianiste, un parcours poétique et introspectif, au cours duquel les compositions personnelles font la part belle à l’improvisation et à l’inattendu de l’instant. Le jeu sans artifice de la pianiste fait place à un réel engagement émotionnel qui nous attire irrésistiblement vers ce récit méditatif empreint d’atmosphères folk, de danses méditerranéennes, d’ostinatos envoûtants et d’improvisations tout autant lyriques que rythmiques.

Gratuit sur réservation

mairie maison blanche 159 bd Paul Claudel 13009 Marseille

2022-03-08T21:00:00 2022-03-08T22:30:00

