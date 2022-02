Perrine et Thomas (Entreprise Guillaumette/Hautes-Alpes) : quelque-chose en eux de Génépi … Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Perrine et Thomas (Entreprise Guillaumette/Hautes-Alpes) : quelque-chose en eux de Génépi … Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris. Perrine et Thomas (Entreprise Guillaumette/Hautes-Alpes) : quelque-chose en eux de Génépi …

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Prix de l’Excellence Française 2021, l’entreprise familiale Guillaumette à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) cultive du Génépi depuis plusieurs générations, dans des plantations d’estive du haut-champsaur. Une plante « sacrée » des montagnes alpines qui, une fois récoltée au début de l’été, sera séchée à l’ombre d’une charpente de veille grange puis mis en bouteilles et commercialisé. A l’état sauvage, le génépi, fleur symbolique des montagnes, dresse ses « brins » entre 2000 m et 3700 m d’altitude dans les falaises, les marnes et les crêtes rocheuses. Une plante à la cueillette très règlementée, qui entre dans la composition de liqueurs et d’apéritifs très prisés des montagnards et dans la composition de confiseries, fromages, gâteaux, bières… Une plante médicinale qualifiée de « chaude » ou de « guérit-tout » qui peut être employée comme tonique, digestif et fébrifuge et un excellent remède contre les coups de froids ou le mal des montagnes. C’est tout dire ! Tantôt gris, jaune (ou blanc chez nos amis helvètes) voire bleu selon les espèces, le génépi reste un emblème des montagnes alpines à consommer néanmoins avec modération. Une dégustation tonique comme l’air des sommets des Ecrins à partager avec Perrine et Thomas. [www.guillaumette.com](http://www.guillaumette.com)

Entrée libre

