PERRINE BOUREL & MOSIN KAWA Cité de la musique, 9 octobre 2021, Marseille.

Cité de la musique, le samedi 9 octobre à 20:30

Perrine Bourel est porteuse d’une musique quasiment oubliée de violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné. Mosin Kawa quant à lui est le détenteur d’une tradition musicale orale qui se transmet depuis 7 générations dans sa famille originaire du Rajasthan (Gokulpura). Les tablas et le violon sont deux instruments complexes qui possèdent une palette sonore riche et nuancée. Ils permettent une exploration subtile, précise et approfondie du son : c’est à cet endroit que les deux musiciens souhaitent dialoguer et jouer, autour de pièces de leurs répertoires respectifs ainsi que des pièces composées et improvisées PERRINE BOUREL (VIOLON, CHANT), MOSIN KAWA ( TABLAS, CHANT)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



