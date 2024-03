Perrin & Perrin et Mircea Cantor, un dialogue artistique inédit à la Palazzina Masieri Galerie Negropontes Venise, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22 10:00

Fin : 2024-11-23 19:00

Au printemps 2024, la Galerie Negropontes ouvre un espace à Venise à la Palazzina Masieri, transformée en centre d’art et de savoir par le duo d’architectes Roberta Bartolone et Giulio Mangano. 22 mars – 23 novembre 1

Le premier étage est le théâtre d’un dialogue artistique inédit entre les pièces sculptées dans la glace du duo Perrin & Perrin et les oeuvres en savon, allégoriques et poétiques, de Mircea Cantor. Les différentes matières, formes et couleurs utilisées par les artistes s’entrecroisent, invitant à découvrir chaque sculpture sous un nouvel angle.

Les travaux présentés par Mircea Cantor esquissent une réflexion sur la contamination et la pureté, la fragilité et la perte. Émergeant d’îlots de gravats qui, associés aux titres des oeuvres, évoquent les catastrophes de l’actuelle guerre en Syrie, les décorations sinueuses de l’artiste sont fabriquées en savon d’Alep, selon la recette d’origine qui, dans l’Antiquité, a fait la célébrité de cette ville. Les piliers se dressent entre histoire majestueuse et présent tragique. Le savon est un matériau paradoxal pour la figure de la saleté et de l’infestation généralement associée à la migration par le discours populiste et dans lequel sont sculptées la destruction totale de l’origine et la déliquescence du patrimoine. Les sphères de Mircea Cantor reproduisent la forme de rouleaux ou de tas de cordes et reposent sur des socles en béton endommagés. Fragiles et apparemment destinés au transport d’objets, en cohérence avec un destin fait d’errances, ces « mondes » miniatures – tels que le titre les décrit – suggèrent des fragments de vies précédentes que l’on pourrait rapidement empaqueter pour leur éviter d’être détruites, à la fois preuves d’une origine que l’on sauvegarde et fardeau que l’on porte.

Duo créatif à quatre mains, Martine et Jacki Perrin oeuvrent en alchimistes. Depuis plus de quarante ans, ils explorent les richesses insoupçonnées du verre et toutes les possibilités qu’offrent la matière, dans laquelle couleurs et jeux de transparences et d’opacités se fondent, contrastent ou se révèlent. Travaillé à travers la fusion du verre, le modelage de la terre, mais aussi par la pratique du dessin et de la calligraphie, le verre se fait sculptures minérales. Perrin & Perrin sont par ailleurs à l’origine de la conception d’une méthode unique, intitulée le « Build-in-Glass », qui leur permet d’explorer en permanence de nouvelles frontières et de réinventer leur art en permanence. Les installations et sculptures en verre de Perrin & Perrin reflètent la maîtrise créative du duo. Le travail qu’ils effectuent sur le verre donne lieu à d’infinies variations des couleurs et reflets de la matière. Le bleu glacial de l’oeuvre « Eight-3 » côtoie ainsi les reflets ambrés de l’installation « Cabane », qui semble s’envoler.

À cette occasion, la première monographie consacrée au travail du duo sera publiée le 7 mars 2024, dévoilant les multiples facettes de leur travail. L’ouvrage de 264 pages rassemble près de 150 oeuvres des artistes et des interventions de spécialistes, tels que les architectes et designers Nathalie Chapuis et Sylvain Dubuisson, les conservateurs Amélie Banwart, Jean-Luc Olivié et Catherine Thomas ou encore la directrice du MusVerre, Éléonore Peretti.

