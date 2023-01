Perreo supremo La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Perreo supremo La Machine du Moulin Rouge, 22 janvier 2023, Paris. Le dimanche 22 janvier 2023

de 14h00 à 20h00

. payant

Stage de danse reggaeton avec Carla Naté et Ronny Gomez On te donne rendez-vous le dimanche 22 janvier à La Machine du Moulin Rouge pour cette 4ème édition de Perreo Supremo.

Au programme : 2 cours de danse Reggaeton suivis d’un Jangueo pour vibrer toustes ensemble !

Une ambiance club, un espace positif, inclusif et bienveillant à La Machine du Moulin Rouge. DÉROULÉ – 14h30 – Ouverture de portes

– 15h00 – Reggaeton niveau débutant par Ronny (1h30)

– 16h30 – Reggaeton niveau intermédiaire par notre résidente Carla Naté (1h30)

– 18h – Jangueo & DJ Set par Perreo Supremo

– 20h00 – Fermeture des portes La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/perreo-supremo-5/ https://fb.me/e/2xktcsKhP https://fb.me/e/2xktcsKhP https://link.dice.fm/Perreosupremo2201

Perreo Supremo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 boulevard de Clichy Ville Paris lieuville La Machine du Moulin Rouge Paris Departement Paris

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Perreo supremo La Machine du Moulin Rouge 2023-01-22 was last modified: by Perreo supremo La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge 22 janvier 2023 LA MACHINE du Moulin Rouge Paris Paris

Paris Paris