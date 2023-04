1 er salon jeunesse de Perrecy sous Forges (71) Perrecy sous forges Génelard Catégories d’Évènement: Génelard

Saône-et-Loire

1 er salon jeunesse de Perrecy sous Forges (71) Perrecy sous forges, 23 septembre 2023, Génelard. 1 er salon jeunesse de Perrecy sous Forges (71) Samedi 23 septembre, 10h00 Perrecy sous forges Entrée libre Le 23 septembre 2023 10h à 18 h, retrouvez moi Perrecy sous forges 71420 Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 Salon Salondulivre Amicale Laïque et mairie

Détails Catégories d’Évènement: Génelard, Saône-et-Loire Autres Lieu Perrecy sous forges Adresse 71420 Ville Génelard Departement Saône-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Perrecy sous forges Génelard

Perrecy sous forges Génelard Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genelard/

1 er salon jeunesse de Perrecy sous Forges (71) Perrecy sous forges 2023-09-23 was last modified: by 1 er salon jeunesse de Perrecy sous Forges (71) Perrecy sous forges Perrecy sous forges 23 septembre 2023 Génelard Perrecy sous forges Génelard

Génelard Saône-et-Loire