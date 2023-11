Théâtre des deux ânes Y’a du Macron A se faire PALAIS DES CONGRES, 26 mars 2024, PERPIGNAN.

Théâtre des deux ânes Y’a du Macron A se faire PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:29 (2024-03-26 au ). Tarif : 43.0 à 43.0 euros.

BOITACLOUS (L-R-22-11657 / L-R-22-10704) présente ce spectacle A chaque fois la question qui se pose est la même : peut-on rire de tout ? … Et systématiquement, la meilleure réponse qui soit à cette interrogation est qu’on ne le peut pas, on le doit !… Ça tombe bien car les mousquetaires de l’humour que sont Jacques Mailhot, Michel Guidoni, Florence Brunold et Gilles Détroit n’aiment rien tant que s’attaquer à tous les sujets du moment, du plus léger au plus grave, avec impertinence certes mais toujours cette élégance et cette intelligence qui rendent les mots plus acceptables, même pour ceux qui en sont les cibles. Avec eux, aucun sujet tabou, aucune susceptibilité épargnée, surtout lorsqu’il s’agit d’assaisonner ces femmes et hommes politiques, ces people et autres journalistes qui pensent détenir la vérité. Dans notre époque où l’intolérance progresse en même temps que les informations nous submergent en continu, le quatuor de chansonniers du Théâtre des 2 Ânes nous offre une salutaire rasade de liberté de pensée et un bon bol d’air frais dans cette période qui n’en finit plus d’être anxiogène. Avec eux, c’est sûr, la morosité a du Macron à se faire ! Nouveau spectacle avec Florence Brunold, Gilles Detroit, Michel Guidoni et Jacques MailhotNuméro de téléphone PMR: 04 68 34 07 48 Théâtre des deux ânes Y’a du Macron A se faire

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX 66000

