Perpignan Diner de Famille PALAIS DES CONGRES, 6 février 2024, PERPIGNAN. Diner de Famille PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-02-06 à 20:29 (2024-02-06 au ). Tarif : 34.0 à 42.0 euros. La Baule Evènements- SPL Atlantia (L-R-21-13542/L-R-22-7715/L-R-22-8569) en accord avec La Compagnie Café-Théâtre présentent : ce spectacle. A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage.Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?Auteur : Joseph Gallet, Pascal RocherArtistes : Joseph Gallet ou Arnaud Laurent ou Mathieu Coniglio ou Leonard Prain, Emmanuelle Gracci ou Carole Massana ou Dominique Merot ou Marie Helene Lentini et Jean Fornerod ou Pascal Rocher ou Emmanuel Donzella Metteur en scène : Pascal Rocher assisté de Joris DonnadieuNuméro téléphone accès PMR : 02.40.11.51.51 Diner de Famille Votre billet est ici PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX 66000 34.0

