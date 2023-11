Joséphine Baker Le musical PALAIS DES CONGRES, 24 janvier 2024, PERPIGNAN.

BOITACLOUS SPECTACLES (L-R-22-11657 / L-R-22-10704) présente ce concert Née dans le ghetto noir de Saint-Louis, Missouri, mariée à 13 ans, divorcée, remariée, artiste de rue, mondaine, meneuse de revue, icône des années folles, résistante à l’occupation allemande, Joséphine Baker est bien plus qu’une artiste qui fit les beaux jours du Tout-Paris, c’est une légende, symbolisant, la femme dans ce qu’elle a de plus universel, de plus extraordinaire ! Il était donc normal qu’un spectacle rende – enfin ! – hommage à cette immense artiste, inoubliable interprète, entre autres, de J’ai deux amours ou Parlez-moi d’amour, qui éblouit la France par ses talents de danseuse, subjugua par sa voix et bouscula les idées reçues au fil de ses engagements. Femme libre, en avance sur son époque, militante de l’émancipation des femmes et des droits humains, en lutte contre toute forme de ségrégation, mère au grand cœur de douze enfants adoptés de toutes origines, Joséphine Baker était une femme au tempérament XXL, de celles qui, plus ou moins consciemment, ont inspiré des générations entières et ont montré que l’on pouvait, à force de volonté, s’affranchir de tous les obstacles. Quelle plus belle matière première pour un spectacle musical lumineux et hautement swinguant ! N° téléphone accès PMR : 04 68 34 07 48 Joséphine Baker, Le Musical

PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX 66000

