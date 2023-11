1983 avec Chantal Ladesou PALAIS DES CONGRES, 15 novembre 2023, PERPIGNAN.

1983 avec Chantal Ladesou PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:29 (2023-11-10 au ). Tarif : 41.0 à 53.0 euros.

Le Zephyr présente (2-R-2021-004855 / 3-R-2022-004861) ce spectacle Un vrai Boulevard par la reine du Boulevard ! En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du monde – quelques mois seulement – pour retrouver l’inspiration.Sauf qu’on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée…Sa découverte de notre époque actuelle sera un véritable choc des cultures avec les années 80. Des épaulettes, des brushings, des paillettes, Chantal Ladesou, un vieux qui meurt et un téléphone à roulette… Une pièce écrite et mise en scène par Jean Robert-Charrier Avec Chantal Ladesou, Dominique Daguier, Clémence Ansault en alternance avec Adèle Royné, Florence Janas en alternance avec Sabine Moindrot, Anaïs Harté en alternance avec Mélanie Lemoine, Michel Ansault Chantal Ladesou, Clémence Ansault, Dominique Daguier, Jean Robert-Charrier, 1983

PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX 66000

