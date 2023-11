Orchestre National de France – L’Archipel, Perpignan L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 27 mai 2024, PERPIGNAN.

Orchestre National de France – L’Archipel, Perpignan L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2024-05-27 à 19:00 (2024-05-27 au ). Tarif : 34.0 à 37.5 euros.

L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Ambassadeur de l’excellence musicale française, l’Orchestre National de France fait escale au Théâtre de l’Archipel. Il accueille le prodigieux pianiste Alexandre Kantorow. Un programme dédié à l’amour et à ses tourments avec le Concerto pour piano n°2 de Chopin et la suite de Roméo et Juliette de Prokofiev, dirigé par Cristian Mãcelaru, directeur musical de l’ensemble.Tout publicMusique ClassiqueDurée : 1h30 sans entracteRéservation PMR : 04 68 62 62 00 Orchestre National de France

Votre billet est ici

L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000

34.0

EUR34.0.

Votre billet est ici