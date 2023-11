Maîtres de Notre-Dame L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT Catégorie d’Évènement: Perpignan Maîtres de Notre-Dame L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 26 mars 2024, PERPIGNAN. Maîtres de Notre-Dame L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:30 (2024-03-26 au ). Tarif : 29.2 à 32.5 euros. L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle L’ensemble, dirigé par le claveciniste Sébastien Daucé, revisite les motets des grands maîtres de Notre-Dame de Paris et l’œuvre d’André Campra. L’Ensemble Correspondances est aujourd’hui une référence pour l’interprétation de la musique du Grand Siècle. Il fait revivre des compositeurs à la renommée confirmée ainsi que des musiciens oubliés. Ensemble Correspondances – Coréalisation avec le Festival de Musique Sacrée de Perpignan Tout publicMusique sacréeRéservation PMR : 04 68 62 62 00 Votre billet est ici L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000 29.2

